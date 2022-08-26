Американські індекси різко виросли 25 серпня завдяки Nvidia та Amazon

Уолл-стріт завершила торги в четвер різким зростанням, чому сприяло зростання акцій Nvidia та інших компаній, пов'язаних з технологіями, оскільки інвестори зосередилися на конференції Федеральної резервної системи в Джексон-Хоулі, щоб отримати уявлення про перспективи політики центрального банку.

«Ми перебуваємо в періоді між закінченням сезону звітності за другий квартал і значущими додатковими даними від Федеральної резервної системи. Ринки трохи вагаються із досить низьким рівнем волатильності», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор в Управління капіталом банку США в Міннеаполісі.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, що уважно спостерігалися, знизилася після нещодавнього досягнення двомісячного максимуму. Зниження відсоткових ставок, як правило, йде на користь технологічним акціям, що торгуються за високими цінами.

"Низькі відсоткові ставки, безумовно, надали деяку підтримку деяким більш орієнтованим на зростання секторам", - сказав Норті.

Nvidia підскочила на 4% після того, як виробник графічних чіпів дав слабший, ніж очікувалося, квартальний прогноз, який багато інвесторів визнали сигналом того, що найгірший спад продажів може бути позаду. Це спричинило зростання напівпровідникового індексу Філадельфії.

Акції Apple і Microsoft зросли більш ніж на 1%, тоді як акції Amazon і Google, власника Alphabet, додали більше 2%, при цьому всі чотири компанії зробили суттєвий внесок у зростання Nasdaq.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з матеріалами, на 2,26%, за якими було зростання на 2,06% у сфері послуг зв'язку.

Дані, представлені раніше того ж дня, показали, що економіка США скоротилася в другому кварталі менше, ніж передбачалося, що розсіяло деякі побоювання щодо рецесії.

Трейдери бачать трохи більшу ймовірність третього підвищення процентної ставки ФРС на 75 базисних пунктів на засіданні наступного місяця порівняно з підвищенням на 50 базисних пунктів.

Чиновники ФРС у четвер не дали жодних зобов'язань щодо розміру підвищення процентної ставки, яке вони планують затвердити на своєму засіданні 20-21 вересня, але вони продовжували наполягати на тому, що ставки зростатимуть та залишатимуться високими доти, доки такі високі темпи інфляції не будуть знижені. економіка.

Акції виробника електромобілів Tesla Inc впали на 0,35% після набрання чинності дробленням акцій 3 до 1.

S&P 500 піднявся на 1,41% і завершив сесію на позначці 4199,12 пунктів.

Nasdaq додав 1,67% до 12639,27 пункту, а промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,98% до 33 291,78 пункту.

Після ралі у четвер індекс S&P 500 у 2022 році знизився приблизно на 12%, а індекс Nasdaq упав приблизно на 19%.

Акції Citigroup Inc подорожчали на 2,1% після того, як компанія оголосила про плани закрити свої підрозділи споживчого та комерційного банківського обслуговування у Росії, починаючи з цього кварталу.

Акції Salesforce Inc впали на 3,4% після того, як вони знизили свої річні прогнози через «виміряні» витрати клієнтів і удар по сильнішому долару.

Інші виробники чіпів, акції яких зросли в четвер, включають Advanced Micro Devices, що подорожчало на 4,8%, і Broadcom, що подорожчало на 3,6%.

Просуваються випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 13,4 до 1.

S&P 500 показав 4 нових максимуми та 29 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 54 нових максимуми та 70 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.