Залишок коштів на коррахунках банків 25.08.22

Після вбивства дочки ідеолога рашизму Дугіна в росії істерика - пропагандисти вчергове вимагають вдарити по центрах прийняття рішень у Києві. Такі погрози вже стали звичними, але далі слів запутніці не йдуть - і на те є причини.