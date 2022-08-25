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АНАЛІТИКА

Ціна на золото зростає 25 серпня на послабленні долара до світових валют

08:35 25.08.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в четвер вранці зростає на тлі ослаблення долара до основних світових валют, ринки очікують на вихід статистики з ВВП США і виступ глави Федрезерва в Джексон-Хоулі, випливає з даних торгів.

Станом на 7:43 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 7,1 долара, або на 0,4%, до 1 768,6 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,11% - до 19,117 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,28% до 108,38 пункту. Ослаблення долара робить золото доступнішим для покупки в іншій валюті.

Головними подіями тижня залишаються статистика щодо ВВП США, яка вийде пізніше в четвер, і виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі у п'ятницю.

Аналітики вважають, що оцінка зниження ВВП США в другому кварталі буде покращена до 0,8% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Перша оцінка передбачала скорочення ВВП на 0,9%, а у першому кварталі економіка скоротилася на 1,6% у перерахунку на рік.

Від Пауелла ринки при цьому очікують на сигнали про подальшу політику регулятора за ставкою, що може позначитися на доларі, до якого чутливе золото.
Ключові теги: золото
 

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