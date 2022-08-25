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АНАЛІТИКА

Курс долара до євро та єни падає 25 серпня в рамках корекції

08:32 25.08.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до євро та єни корекційно знижується в четвер вранці, трейдери перебувають в очікуванні даних щодо ВВП США та виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла, свідчать дані торгів.

Станом на 8:16 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0001 долара з рівня минулого закриття в 0,9965 долара, курс долара до єни знижувався до 136,62 єни з 137,11 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,4%, до 108,24 пункту.

Побоювання інвесторів за економіку та "яструбині" очікування щодо рішення ФРС США викликали ралі долара. Так, євро до американської валюти знову досяг двадцятирічних мінімумів, а з початку місяця подешевшав на 2%. Курс єни до долара з серпня впав на 2,6%.

Перед відкриттям торгів у США у четвер мінторг країни опублікує проміжну оцінку ВВП країни - аналітики прогнозують, що американська економіка минулого кварталу скоротилася на 0,8%. Перша оцінка передбачала скорочення на 0,9%.

Трейдери також чекають виступу голови ФРС Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі, розраховуючи, що він дасть сигнал про курс монетарної політики Федрезерва.
 

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