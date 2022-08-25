Основні фондові індекси АТР зростають 25 серпня на очікуванні сигналів від ФРС США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер переважно зростають в очікуванні ясності щодо подальших дій Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:40 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 0,41%, до 3228,26 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite знижувався на 0,39% до 2152 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростав на 1,01%, до 2472,05 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 7042,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,63%, до 28492,5 пунктів.

Торги на гонконзькій біржі тимчасово призупинені через тропічний шторм, за підсумками середи Hang Seng Index знизився на 1,2% - до 19268,74 пункту.

Трейдери чекають виступу голови ФРС Джерома Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі, розраховуючи, що він дасть сигнал про курс монетарної політики Федрезерва.

Старший інвестиційний стратег Allspring Global Investments Браян Якобсен (Brian Jacobsen), слова якого цитує агентство Ассошіейтед Прес, у свою чергу вважає, що промова Пауелла не матиме певного тону. Однак, на думку аналітика, ринки можуть сприйняти це позитивно, враховуючи більш "яструбині" очікування.

Інвестори в Азії також звернули увагу, що Банк Кореї за підсумками засідання очікувано підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів - до 2,5%.