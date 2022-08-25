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Американській фондовий ринок 24 серпня закрився у зеленій зоні, увага зосереджена на Джексон Хоулі
08:15 25.08.2022 |
Індекси Уолл-стрит закрилися в плюсі в середу завдяки зростанню акцій енергетичних компаній і Intuit, в той час як інвестори очікували конференції Федеральної резервної системи США в Джексон-Хоуле.
Підтримку високотехнологічному індексу Nasdaq надали акції Intuit Inc, що виросли майже на 4% після того, як виробник програмного забезпечення для бухгалтерського обліку опнилюднив оптимістичний прогноз на 2023 рік.
Після дзвінка акції Salesforce Inc впали на 5,5% після квартального звіту. За торгову сесію продавець програмного забезпечення для бізнесу прибавив 2,3%.
Усі 11 галузевих індексів S&P 500 виросли, у голові з енергетикою, на 1,2%, за якими після цього у сфері нерухомості зріс на 0,71%.
S&P 500 втратив позиції на попередніх трьох сесіях після того, як літнє ралі було зупинено розбурханими загрозами через агресивну позицію ФРС, енергетичну кризу в Європі та визнання уповільнення зростання в Китаї.
Начасі інвестори зосереджені на симпозіумі в Джексон-Хоулі, який почнеться в четвер, із зауваженнями голови ФРС Джерома Пауелла в п'ятницю, які потенційно можуть дати уявлення про темпи майбутнього підвищення ставок і про те, чи зможе центральний банк досягти «м'якої посадки» для економіки.
"Ринок чекає свого часу, щоб отримати більше інформації про найважливіші речі, а саме про інфляцію та динаміку процентної ставки ФРС", - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті.
Трейдери розділилися між очікуванням підвищення на 50 базисних пунктів та підвищенням на 75 базисних пунктів центральним банком США.
Президент Джо Байден заявив, що уряд США простить 10 000 доларів у вигляді студентських позик багатьом обтяженим боргами студентам коледжів, що може посилити підтримку його колег-демократів на виборах у листопаді до Конгресу, але також може викликати інфляцію.
Завдяки корпоративним квартальним результатам, які виявилися не такими поганими, як побоювалися, індекс S&P 500 відновився на 13%, порівняно з мінімумами середини червня. За словами стратегів, нещодавно опитаних агентством Reuters, еталонний індекс до кінця року буде трохи вищим за свій поточний рівень.
S&P 500 піднявся на 0,29% і завершив сесію на позначці 4140,77 пунктів.
Nasdaq додав 0,41% до 12 431,53 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,18% до 32 969,23 пунктів.
Акції Peloton Interactive зросли більш ніж на 20% після того, як компанія з виробництва велотренажерів заявила, що продаватиме свою продукцію на Amazon у спробі збільшити продажі, які впали після закінчення карантину.
Акції Nordstrom Inc впали майже на 20% після того, як рітейлер скоротив прогнози річного виторгу та прибутку, що свідчить про те, що інфляція скорочує споживчі витрати на одяг та взуття високого класу.
Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 2,5 до 1.
S&P 500 показав два нових максимуми та 30 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 42 нових максимуми та 104 нових мінімуму.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 8,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.
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