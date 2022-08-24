Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив порядок компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами

14:09 24.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, отриманими українськими експортерами в банках, що підписали договір про співробітництво із Міністерством економіки та Експортно-кредитним агентством.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Затверджено порядок та умови часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами для запровадження механізму компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, отриманими українськими експортерами в банках, що підписали договір про співробітництво із Мінекономіки та приватним акціонерним товариством "Експортно-кредитне агентство", - написав він.

Передбачено, що компенсація відсотків здійснюється щомісяця, виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період".

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2018 року Кабмін створив Експортно-кредитне агентство у формі приватного акціонерного товариства з початковим статутним капіталом 200 млн гривень.

Агентство здійснює страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів, прямих інвестицій з України.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3053
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 13:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8694  0,06 0,15 40,7642  0,02 0,04
EUR 39,6710  0,09 0,23 40,8394  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес