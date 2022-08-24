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Кабмін затвердив порядок компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами
Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, отриманими українськими експортерами в банках, що підписали договір про співробітництво із Міністерством економіки та Експортно-кредитним агентством.
Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.
"Затверджено порядок та умови часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами для запровадження механізму компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, отриманими українськими експортерами в банках, що підписали договір про співробітництво із Мінекономіки та приватним акціонерним товариством "Експортно-кредитне агентство", - написав він.
Передбачено, що компенсація відсотків здійснюється щомісяця, виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період".
Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2018 року Кабмін створив Експортно-кредитне агентство у формі приватного акціонерного товариства з початковим статутним капіталом 200 млн гривень.
Агентство здійснює страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів, прямих інвестицій з України.
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