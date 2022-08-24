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Вартість золота 24 серпня утримується близько 1760 доларів за тройську унцію
08:29 24.08.2022 |
Вартість золота в середу вранці знаходиться трохи нижче за позначку в 1760 доларів за тройську унцію, трейдери продовжують чекати сигнали від Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.
Станом на 7:39 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 2,1 долара, або на 0,12%, до 1759,1 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,34% - до 18,962 долара за унцію.
Золото призупинило падіння минулого тижня з більш ніж 1800 доларів і закріпилося на рівні 1750-1760 доларів, очікуючи на виступ глави Федрезерва Джерома Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі. Ринки очікують отримати від голови регулятора підказки щодо подальшої монетарної політики, а також оцінку щодо економічної ситуації та прогнозів.
Старший економіст "Goldman Sachs Group Inc." Ян Хатціус (Jan Hatzius), слова якого цитує агентство Блумберг, очікує, що Пауелл висловиться на користь повільнішого підвищення ставки.
За даними CME Group, аналітики очікують з однаковою ймовірністю підвищення ставки на 50 базисних пунктів та 75 базисних пунктів на засіданні центробанку у вересні. Підвищення може стати п'ятим поспіль на тлі високої інфляції США. Золото чутливе до сигналів від Федрезерва, оскільки це відбивається на доларі, який, своєю чергою, впливає вартість дорогоцінного металу.
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