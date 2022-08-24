Долар 24 серпня торгується різноспрямовано до євро та єни

Долар дешевшає до ієни і дорожчає до євро, інвестори продовжують чекати на симпозіум у Джексон-Хоулі, де відбудеться виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 11:57 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9947 долара з рівня минулого закриття в 0,9967 долара, курс долара до єни - до 136,49 єни з 136,78 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,06% до 108,68 пункту.

Трейдери зберігають обережність в очікуванні виступу глави Федрезерва Джерома Пауелла у п'ятницю на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Ринки очікують, що голова ФРС підкаже плани регулятора з монетарної політики.

Інвестори оцінюють, чи уповільнить Федрезерв темпи підвищення ставки після того, як улітку показник був двічі підвищений на 75 базисних пунктів. За даними CME Group, аналітики очікують з однаковою ймовірністю підвищення ставки на 50 базисних пунктів та 75 базисних пунктів на засіданні центробанку у вересні.

Напередодні виступу Пауелла, у четвер, буде опубліковано другу оцінку динаміки ВВП США у другому кварталі. Аналітики вважають, що американська економіка за цей період скоротилася на 0,8% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Перша оцінка передбачала скорочення ВВП на 0,9%.