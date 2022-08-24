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АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 24 серпня переважно знизилися в очікуванні сигналів від ФРС США

13:24 24.08.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в середу завершили торги в основному зниженням, ринки чекають на виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США пізніше, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 1,86%, до 3 215,2 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 3,01%, до 2 160,38 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 1, %, До 19 268,74 пункту. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,5%, до 2 447,45 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,52%, до 6 998,1 пунктів; японський Nikkei 225 зменшився на 0,49%, до 28 313,17 пунктів.

У п'ятницю голова ФРС Джером Пауелл виступить на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Трейдери очікують, що глава регулятора надасть ринкам підказки про подальшу монетарну політику Федрезерва.

Одне з головних питань полягає в тому, чи ФРС уповільнюватиме темпи підвищення ставки, яка була збільшена вже чотири рази з початку року, востаннє - на 75 базисних пунктів. За даними CME Group, аналітики очікують з однаковою ймовірністю підвищення ставки на 50 базисних пунктів та 75 базисних пунктів на засіданні у вересні.

Світові центробанки схильні до підвищення ключових ставок на тлі високої інфляції, що посилює серед інвесторів побоювання щодо можливої ​​рецесії. Економіка США вже показала зниження у першому та другому кварталах поспіль.

"В той час як європейські ціни на газ продовжують перебувати на рекордно високих рівнях, інвестори все більше стурбовані тим, що поєднання підвищення ставок центробанками та високих енергетичних цін призведе до світової економіки до тривалої рецесії", - цитує агентство Франс Прес думка аналітика CMC Markets Майкла Хьюсона .
 

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