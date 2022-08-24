Американські індекси впали 23 серпня, оскільки інвестори бачать уповільнення економіки

Уолл-стріт закрилася у вівторок падінням, оскільки інвестори зосередилися на даних, що свідчать про уповільнення економіки напередодні засідання Федеральної резервної системи США цього тижня у Джексон-Хоул, штат Вайомінг.

Індекс S&P 500 знизився після того, як дані показали, що ділова активність у приватному секторі США скоротилася другий місяць поспіль у серпні, особливо у секторі послуг, оскільки попит послабшав в умовах інфляції та посилення фінансових умов.

Композитний індекс менеджерів із закупівель S&P Global, або PMI, за серпень впав до 45, найнижчого рівня з лютого 2021 року, з 47,7 у липні. Значення нижче 50 свідчить про зниження активності.

Акції знижувалися на останніх сесіях напередодні зборів центрального банку цього тижня в Джексон-Хоулі, де в п'ятницю голова ФРС Джером Пауелл, як очікується, підтвердить тверду прихильність до викорінення інфляції, що досягла максимуму за чотири десятиліття.

Трейдери розділилися між очікуванням підвищення на 50 базисних пунктів та підвищенням на 75 базисних пунктів центральним банком після того, як кілька політиків нещодавно виступили проти очікувань «голубиного розвороту» і наголосили на прихильності ФРС до боротьби з інфляцією.

"Те, що ми бачили минулого тижня, - це усвідомлення того, що ФРС все ще може підняти процентні ставки на 75 базисних пунктів у вересні", - сказав Джейк Доллархайд, виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома. "Ринок побоюється, що Пауелл знову займе яструбину позицію".

Прибутковість еталонних 10-річних облігацій зросла до найвищого рівня з кінця липня.

Акції Zoom Video Communications Inc впали майже на 17% після того, як колишня улюблениця працівників "сидячи вдома" знизила прогнози річного прибутку та виручки.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з нерухомістю, що знизилася на 1,46%, за якою було падіння на 1,39% у охороні здоров'я.

Після важкого початку року ринки зростали з середини червня в надії, що інфляція досягла піку, але це літнє ралі перервалося минулого тижня через побоювання з приводу агресивного посилення грошово-кредитної політики ФРС.

S&P 500 знизився на 0,22% і завершив сесію на позначці 4128,73 пунктів.

Індекс Nasdaq не змінився на рівні 12 381,30 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,47% до 32 909,59 пунктів.

Енергетичний індекс S&P 500 зріс на 3,6%, відстежуючи стрибок цін на сиру нафту, оскільки обмежена пропозиція знову стала в центрі уваги.

Акції Macy's Inc зросли на 3,8% після того, як рітейлер перевершив оцінки квартального прибутку, тоді як акції Palo Alto Networks Inc зросли приблизно на 12% після того, як фірма, що займається кібербезпекою, опублікувала оптимістичні квартальні результати та оголосила про план поділу акцій.

Індекс Philadelphia Semiconductor зріс на 0,7%, скоротивши його втрати в 2022 приблизно до 27%.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.

S&P 500 показав один новий максимум та 30 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 45 нових максимумів та 150 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,4 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.