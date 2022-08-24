Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк встановив нормативи для Фонду гарантування кредитів для фермерів

 

Національний банк встановив вимоги до нормативів Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який є небанківською фінансовою установою.

Відповідні вимоги містить Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затверджене постановою правління НБУ №184 від 19 серпня, яка набирає чинності 24 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з законом "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", його створено з метою підтримки суб'єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов'язань таких суб'єктів за кредитними договорами.

"Як до небанківської фінансової установи Національний банк установив вимоги до обов'язкових нормативів Фонду, що обмежують ризики його діяльності за операціями з фінансовими активами. Крім того, регулятор надав рекомендації щодо визначення непокритого кредитного ризику для регулювання діяльності Фонду та визначив вимоги до рішення про виплату дивідендів", - зазначається у повідомленні НБУ.

Зокрема, регулятор унормував порядок визначення нормативів та встановив нормативні значення:
* обсягу наданих непокритих гарантій (Н1), що не має перевищувати 4 (визначено законом);

* максимального ризику на одного принципала чи групу пов'язаних з принципалом контрагентів (Н2), що не має перевищувати 15%;

* запасу ліквідності (Н3), який має становити не менше 20%.

Як повідомлялося, ще у лютому Кабінет міністрів схвалив створення ТОВ "Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (ФЛДКСГ, Limited Liability Company "Partial Credit Guarantee Fund in Agriculture", Київ) зі статутним капіталом 200 млн грн, який надаватиме часткові гарантії частина (до 50%) кредитних зобов'язань сільгоспвиробників із земельним банком до 500 га.

У Мінагрополітики прогнозували, що цей Фонд розпочне діяльність наприкінці літа та дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,17 0,46 36,9343  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес