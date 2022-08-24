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Нацбанк встановив нормативи для Фонду гарантування кредитів для фермерів
23:56 23.08.2022 |
Національний банк встановив вимоги до нормативів Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який є небанківською фінансовою установою.
Відповідні вимоги містить Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затверджене постановою правління НБУ №184 від 19 серпня, яка набирає чинності 24 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.
Згідно з законом "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", його створено з метою підтримки суб'єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов'язань таких суб'єктів за кредитними договорами.
"Як до небанківської фінансової установи Національний банк установив вимоги до обов'язкових нормативів Фонду, що обмежують ризики його діяльності за операціями з фінансовими активами. Крім того, регулятор надав рекомендації щодо визначення непокритого кредитного ризику для регулювання діяльності Фонду та визначив вимоги до рішення про виплату дивідендів", - зазначається у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор унормував порядок визначення нормативів та встановив нормативні значення:
* обсягу наданих непокритих гарантій (Н1), що не має перевищувати 4 (визначено законом);
* максимального ризику на одного принципала чи групу пов'язаних з принципалом контрагентів (Н2), що не має перевищувати 15%;
* запасу ліквідності (Н3), який має становити не менше 20%.
Як повідомлялося, ще у лютому Кабінет міністрів схвалив створення ТОВ "Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (ФЛДКСГ, Limited Liability Company "Partial Credit Guarantee Fund in Agriculture", Київ) зі статутним капіталом 200 млн грн, який надаватиме часткові гарантії частина (до 50%) кредитних зобов'язань сільгоспвиробників із земельним банком до 500 га.
У Мінагрополітики прогнозували, що цей Фонд розпочне діяльність наприкінці літа та дозволить профінансувати аграріїв на суму 24 млрд грн.
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