Регулятор затвердив механізм визначення вартості акцій при емісії під час війни

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила рішення щодо особливостей визначення ринкової вартості акцій у процесі їх емісії на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Регулятор встановив, що при емісії акцій товариства, 100 відсотків якого належить одній особі, ринкова вартість акцій може визначатись на підставі звіту незалежного оцінювача, складеного відповідно до міжнародних стандартів оцінки.

Рішення Комісії набуло чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті.