Курс євро до долара 23 серпня зберігся на мінімумі 2002 року

Курс євро до долара у вівторок вдень знижується, залишаючись на мінімальному рівні 2002 року після публікації неоднозначної макростатистики з ділової активності в єврозоні, свідчать дані торгів.

Станом на 12:40 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9922 долара з рівня минулого закриття в 0,9941 долара; показник раніше досягав мінімальної позначки 0,9901 долара, це найнижчий рівень з грудня 2002 року. Курс долара до ієни опускався до 137,36 єни з 137,47 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) залишався на рівні минулого закриття 109,05 пункту.

Трейдери оцінюють дані щодо ділової активності в єврозоні в серпні: індекси ставали мінімальними за 1-2 роки, але деякі виявилися кращими за очікування. Так, композитний індекс ділової активності PMI у промисловості та сфері послуг, за попередньою оцінкою, у серпні скоротився до мінімуму за півтора роки і склав 49,2 пункту, виявившись при цьому вищим за прогноз у 49 пунктів. PMI послуг виявився нижчим за очікування і досяг мінімуму майже за півтора року, а промисловості - вищий за прогноз, але найнижчий за більш ніж два роки.

Відповідні індекси по Німеччині виявилися кращими за прогнози, крім PMI послуг, а композитний PMI і індекс послуг Франції в серпні виявилися слабшими за очікування. При цьому індекси ділової активності в промисловості єврозони, Німеччини та Франції виявилися нижчими за 50 пунктів, що вказує на спад економічної активності.