ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.08.22

«Я сказав би, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Одним із них SpaceX, це зрозуміло. Ще одним, мабуть, є Японія. Японія готується до першого запуску своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія», - заявив Йозеф Ашбахер.