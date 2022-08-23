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Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 22.08.2022

09:42 23.08.2022 |

Фінанси

Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.

% річних

дата

UONIAПримітка
22.07.202223.0000
25.07.202223.0000
26.07.202223.0000
27.07.202223.0000
28.07.202223.0000
29.07.202223.0000
01.08.202223.0000
02.08.202223.0000
03.08.202223.0000
04.08.202223.0000

05.08.202223.0000
08.08.202223.0000
09.08.202223.0000
10.08.202223.0000
11.08.202223.0000
12.08.202223.1922
15.08.202223.0000
16.08.202223.0000
17.08.202223.0000
18.08.202223.0000
19.08.202223.0000
22.08.202223.0000

Дані НБУ

Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 ).
Ключові теги: кредит
 

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  0,2706
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Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,17 0,46 36,9343  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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