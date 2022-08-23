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АНАЛІТИКА

Ціна на золото стабілізувалася 23 серпня після кількох днів зниження

08:29 23.08.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото у вівторок вранці знаходиться поблизу рівня 1750 доларів за тройську унцію після декількох днів зниження, ринки продовжують оцінювати перспективи політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.

Станом на 8:03 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 1,3 долара, або на 0,07%, до 1749,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,4% - до 18,802 долара за унцію.

Золото на тлі зміцнення долара безперервно дешевшало шість торгових сесій поспіль - із рівня понад 1800 доларів, втративши за цей час 3,7% вартості.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) днем ​​раніше піднявся на 0,77%, перевищивши 109 пунктів під час торгів, а тижнем раніше показник був нижчим за 106 пунктів. Подорожчання долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті.

Ринки продовжують чекати на сигнали від Федрезерва щодо монетарної політики. Глава регулятора Джером Пауелл пізніше на тижні виступить на економічній конференції в Джексон-Хоулі. За даними CME Group, 57,5% аналітиків очікують на підвищення ставки у вересні на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, що є негативним для попиту на золото.
Ключові теги: золото
 

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