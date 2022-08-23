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АНАЛІТИКА

Біржі Азії 23 серпня в основному знижуються слідом за ринками США

08:20 23.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються у вівторок, повторюючи динаміку на американських ринках, свідчать дані торгів.

Станом на 7:38 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 0,18%, до 3283,65 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,02% до 2228,75 пункту; гонконгський Hang Seng Index знижувався на 0,63%, до 19 534 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 0,88%, до 2440,19 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 6978 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,19%, до 28450,5 пунктів.

Трейдери в Азії звернули увагу, що за підсумками торгів понеділка американські фондові індекси закрилися падінням на 2-2,6%.

Учасники торгів продовжують оцінювати ризики виникнення рецесії у період високої інфляції та підвищення ставок центробанків. Тому основну увагу інвесторів буде звернено цього тижня на симпозіум у Джексон-Хоулі, де зокрема виступатиме голова Федрезерву США Джером Пауелл.

"Негативні настрої на Уолл-стріт виявляються також і в Азії, і незважаючи на те, що вчорашнє зниження ставки за кредитами для першокласних позичальників у Китаї може допомогти трохи пом'якшити втрати, загальний потенціал зростання може, як і раніше, бути обмеженим через ризики, що виникають". , - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик IG Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
 

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