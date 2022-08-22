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АНАЛІТИКА

Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів

22:28 22.08.2022 |

Фінанси

 

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 13 по 19 серпня становив $9 млн проти $17 млн ​​тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.

 

Обсяг торгів ($1 млрд) показав друге мінімальне значення цього року і виявився на 55% нижчим за середній показник.

У традиційних біткоін-фондах спостерігався відтік у розмірі $15 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано приплив коштів ($0,2 млн).

Надходження до продуктів на базі Ethereum ($3 млн) продовжилися дев'ятий тиждень поспіль, але мінімальними темпами. Незважаючи на зростання інтересу напередодні The Merge 15-16 вересня, з початку року Ethereum-фонди відчули відтік у розмірі $296,8 млн.

 

У фонди на базі кошика альткоїнів інвестори за тиждень сумарно вклали $2,7 млн. Серед окремих інструментів виділилися фонди на базі Solana ($1,4 млн).


Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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