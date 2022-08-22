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АНАЛІТИКА

Індекс UX за 2-й тиждень виріс на 4,5%: обсяги залишаються мізерними, але з'явилися двосторонні котирування

15:29 22.08.2022 |

Фінанси

 

Індекс UX українських акцій, який розраховує Українська біржа (УБ, Київ), після падіння на 5,9% першого тижня після відновлення торгів у другий тиждень відскочив на 4,5% - до 1689,56 пункту, однак обсяг торгів знизився з 1,16 млн грн до 0,62 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті біржі, зростання індексу припало на понеділок і п'ятницю та було зумовлено подорожчанням акцій "Укрнафти" відповідно з 240 грн до 270 грн за акцію, а потім - до 290 грн, проте на мізерних обсягах, які сумарно становили 31,7 тис. грн.

Водночас станом на понеділок, 22 серпня, за ними присутні двосторонні котирування: купівля - 232 грн, продаж - 250 грн.

Якщо тиждень тому на ринку, окрім ОВДП двосторонньо котирувалися лише акції "Вереса", то сьогодні, окрім "Укрнафти" та "Вереса", таких акцій ще шість та інвестсертифікати земельного фонду ПУАФ. Зокрема, йдеться про акції агрохолдингів, основним майданчиком яких є Лондонська або Варшавська фондові біржі: МХП - 165/190 грн, "Астарта" - 190/210 грн та "Кернел" - 190/250 грн.

Крім того, на продаж і купівлю котируються папери "Укртелекому" - 0,01 грн/0,012 грн, Advanced Micro Devices Inc. - 4450/4500 та Райффайзен Банку - 0,33/0,35 грн.

Найбільший обсяг торгів за тиждень було зафіксовано з акціями "Миколаївобленерго", що не входять до індексу, - 440 тис. грн млн грн, проте їхній курс також знизився з 0,435 грн до 0,35 грн за акцію, або на 19,5%.

Стосовно ж індексів паперів, що входять до кошика, котирування акцій "Центренерго" за тиждень впали ще на 10,9% - до 4,9 грн без угод, внаслідок чого капіталізація компанії знизилася до 1,81 млрд грн.

Акції "Донбасенерго" за тиждень подорожчали з 17 до 18 грн за штуку, що відповідає капіталізації 378,3 млн грн, за обсягом торгів 41,4 тис. грн.

Котирування Райффайзен Банку залишилися на рівні 0,34 грн за акцію, а обсяг торгів впав до 3,4 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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