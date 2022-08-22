Після тижневого зростання акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 12 по 19 серпня знизився на 6,6%, або на 22,44 пункту, до 315,01 пункту після тижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 337,45 пунктів, наприкінці - 315,01 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+0,9%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-10,9%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 5 по 12 серпня підвищився на 2,1%, або на 6,90 пункту, до 337,45 пункту після двотижневого падіння.