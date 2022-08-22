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Після тижневого зростання акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали падати
13:33 22.08.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 12 по 19 серпня знизився на 6,6%, або на 22,44 пункту, до 315,01 пункту після тижневого зростання.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 337,45 пунктів, наприкінці - 315,01 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+0,9%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-10,9%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 5 по 12 серпня підвищився на 2,1%, або на 6,90 пункту, до 337,45 пункту після двотижневого падіння.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 12 серпня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 19 серпня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
25,58
|
23,82
|
-6,9
|
"Астарта"
|
23,40
|
21,00
|
-10,3
|
Coal Energy
|
1,32
|
1,26
|
-4,5
|
"Мілкіленд"
|
0,89
|
0,88
|
-1,1
|
"Агротон"
|
3,50
|
3,48
|
-0,6
|
KSG Agro
|
2,38
|
2,27
|
-4,6
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
46,00
|
41,00
|
-10,9
|
IMC
|
16,85
|
17,00
|
+0,9
|
KDM Shipping
|
----
|
----
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----
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
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|36.9342
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