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АНАЛІТИКА

Нацбанк України минулого тижня втретє з початку війни викупив валюту з ринку

13:16 22.08.2022 |

Фінанси

 

"Чиста" купівля валюти Національним банком України (НБУ) минулого тижня становила $75,4 млн - це втретє з початку війни, коли НБУ за тиждень більше купив валюти, ніж продав.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 15 до 19 серпня він придбав $197,8 млн проти $93,4 млн тижнем раніше, тоді як продав $122,43 млн порівняно з $521,7 млн за попередній тиждень.

Першого разу "чисту" купівлю валюти було зафіксовано в перший тиждень війни, коли НБУ призупинив її продаж, а вдруге - після девальвації Нацбанком офіційного курсу гривні 21 липня на 25% та низки нових обмежувальних заходів.

Проте загалом за три тижні серпня чистий продаж валюти центробанком становив $835,8 млн.

Від початку року до 19 серпня НБУ придбав на ринку $3 млрд 74,3 млн та EUR111 млн, а продав $16 млрд 176,2 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема, від початку війни купівля валюти становила $2 млрд 417,4 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $13 млрд 406,0 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Як повідомлялося, минулого місяця обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав до $1,195 млрд, тоді як у червні він сягнув $3,96 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22 млрд 385,4 млн (в еквіваленті), що на 1,6%, або $371,5 млн, менше, ніж на початок липня. У червні падіння резервів становило 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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