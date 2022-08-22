ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.08.22

Країна-агресор входить у новий етап своєї історії, коли політичні вбивства пропагандистів війни використовуватимуть для посилення пропаганди війни. І якщо завтра вб'ють Малофєєва, Гіркіна або навіть Пригожина - нічого дивного. Просто біси почали жерти один одного.