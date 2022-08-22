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Залишок коштів на коррахунках банків 22.08.22
10:36 22.08.2022 |
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.
|Дата
|сума, млн грн
|22 липня
|68742.0
|25 липня
|54993.7
|26 липня
|52617.4
|27 липня
|48693.5
|28 липня
|61522.2
|29 липня
|48911.9
|1 серпня
|44756.7
|2 серпня
|59120.0
|3 серпня
|49850.3
|4 серпня
|46883.4
|5 серпня
|51028.9
|8 серпня
|47703.2
|9 серпня
|80154.6
|10 серпня
|45228.7
|11 серпня
|67980.1
|12 серпня
|63659.8
|15 серпня
|64011.5
|16 серпня
|70925.4
|17 серпня
|66840.0
|18 серпня
|67038.2
|19 серпня
|72680.3
|22 серпня
|72746.8
Офіційний курс НБУ на 22 серпня - 36,5686 грн
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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