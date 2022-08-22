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Золото дешевшає 22 серпня на зміцненні долара та очікуваннях навколо політики ФРС США
08:19 22.08.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці опускається, стримують котирування зміцнення долара до ієни, а також "яструбині" сигнали від Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.
Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 5,1 долара, або на 0,29%, до 1757,8 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,61% - до 18,953 долара за унцію.
Курс долара до ієни зростає приблизно на 0,2%, його зміцнення робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті. Тим часом, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) минулого тижня зміцнився на 2,4%, піднявшись вище 108 пунктів.
Ринки водночас очікують на сигнали від Федрезерва за ставкою. Так, інвестори чекають на економічну конференцію в Джексон-Хоулі цього тижня, де виступить голова ФРС Джером Пауелл. Ринки сподіваються отримати від голови регулятора більше підказок про економічні прогнози та плани щодо монетарної політики.
За даними CME Group, аналітики очікують приблизно з однаковою ймовірністю підвищення ставки на 50 базисних пунктів та 75 базисних пунктів - 54% та 46% експертів відповідно - з поточного рівня у 2,25-2,5% річних.
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