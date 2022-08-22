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АНАЛІТИКА

Біржі Азії 22 серпня торгуються різноспрямовано в очікуванні ясності політики ФРС

07:58 22.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) не показують єдиної динаміки в понеділок в очікуванні більшої визначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:30 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 0,57%, до 3276,54 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,64% до 2222,06 пункту, гонконгський Hang Seng Index , До 19797 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 1,15%, до 2464,06 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,96%, до 7046,5 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,55%, до 28771,5 пунктів.

За словами аналітиків Okasan Online Securities, яких цитує агентство Франс Прес, в очікуванні економічної конференції в Джексон-Хоулі, яка пройде цього тижня, інвестори утримуються від "агресивної погоні за прибутком".

Трейдери, зокрема, чекають на виступ глави Федрезерва США Джерома Пауелла, в рамках якого розраховують отримати нові відомості про подальший курс політики американського центробанку.

Інвестори також звернули увагу на те, що Народний банк Китаю знизив основну ставку за кредитами для першокласних позичальників (LPR, loan prime rate) до позначки 3,65% з 3,7%.
 

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