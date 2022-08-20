НБУ дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях

Національний банк України (НБУ) з 20 серпня дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Відповідні зміни прийнято постановою НБУ №183 від 19 серпня 2022 року, яка оприлюднена на сайті центробанку та набуде чинності з 20 серпня.

Зазначається, що продаж металів здійснюватиметься в рамках залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня.

Також до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо.

НБУ зазначає, що таким чином зазначені операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

Як повідомлялося, раніше банки могли продавати клієнтам банківські метали лише у тих відділеннях, які перебувають під загрозою окупації держави-агресора.

Центробанк уточнив, що банки під час продажу безготівкової інвалюти для розміщення депозиту від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї валюти самостійно.