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У Кореї 16 біткоін-бірж звинуватили у порушенні законів
12:16 19.08.2022 |
Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) звинуватила 16 зарубіжних криптовалютних платформ у наданні послуг резидентам без реєстрації. Про це повідомляє News1.
Серед них - KuCoin, MEXC, Phemex, XTcom, Bitrue, ZBcom, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, Pionex.
Згадані фірми організовували заходи та пропонували послуги на своїх сайтах корейською мовою. Також вони пропонували пільги при купівлі криптовалют за допомогою кредитних карток. Емітентам останніх також загрожують санкції.
«Незареєстровані оператори віртуальних активів можуть наражатися на такі ризики, як витік особистої інформації та злам. Належно не налаштована система управління інформаційною безпекою (ISMS). Існує ризик відмивання грошей», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до Закону про спеціальну фінансову інформацію, платформи, які працюють з громадянами Південної Кореї, повинні пройти сертифікацію ISMS і повідомити про це Підрозділ фінансової розвідки FSC.
Порушникам загрожує ув'язнення на п'ять років і штраф у розмірі 50 млн геть (~$38 150). Такі компанії не зможуть працювати в країні у наступні п'ять років.
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