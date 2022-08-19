Ціна золота падає 19 серпня на перспективах подальшого підвищення ставки ФРС США

Ціна на золото в п'ятницю вранці трохи знижується на перспективах подальшого підвищення ставки рефінансування Федеральною резервною системою (ФРС) США, випливає з цих торгів.

Станом на 9:10 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 2,1 долара, або на 0,12%, до 1769,15 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,07% - до 19,260 долара за унцію.

Ринки продовжують оцінювати перспективи монетарної політики ФРС. Напередодні з протоколу Федрезерва стало відомо, що частина учасників засідання висловилася за уповільнення темпу підвищення облікової ставки в ході посилення кредитно-грошової політики, а інша частина вважала, що коли ця ставка досягне високих значень, її не слід потім знижувати.

Посилення монетарної політики зміцнює долар і через це знижує попит на золото, яке також стає менш привабливим як актив-притулок.

"Золото може продовжувати відчувати труднощі доти, доки не з'являться чіткі сигнали від ФРС про те, що підвищення ставок може сповільнитися", - наводить агентство Блумберг думку старшого аналітика Kotak Securities Ltd Мадхаві Мехти (Madhavi Mehta).