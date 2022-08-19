Долар зміцнюється 19 серпня на даних ринку праці США

Курс долара в п'ятницю вранці зростає до інших основних світових валют, таких як євро та єна після публікації статистики ринку праці в США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:44 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 1,0078 долара з рівня минулого закриття в 1,0088 долара, курс долара до єни зростає до 136,22 єни з рівня попереднього закриття 135,89 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,19% до 107,69 пункту.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 13 серпня, скоротилася на 2 тисячі з переглянутого показника попереднього тижня - до 250 тисяч, повідомило міністерство праці країни. Аналітики, навпаки, прогнозували, що показник зросте до 265 тисяч. А показник попереднього тижня було переглянуто до 252 тисяч із 262 тисяч заявок.

Безробіття в США в травні збереглося на рівні квітня 3,6%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 390 тисяч осіб.

Крім того, зростанню курсу американської валюти сприяє прибутковість десятирічних держоблігацій США, яка збільшується до 2,906% із рівня попереднього закриття 2,875%.