Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 19 серпня переважно падають на невизначеності дій ФРС США

08:24 19.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю вранці переважно знижуються, інвестори намагаються передбачити дії Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:02 мск індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,01%, до 3277,13 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,36% до 2228,38 пунктів; гонконгський Hang Seng Index зростає на 0,39%, до 19 848 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,51%, до 2496,08 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 7111,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,03%, до 289302,5 пунктів.

У п'ятницю індекси АТР переважно знижуються, поки інвестори намагаються передбачити такі дії ФРС США. Так, у середу з протоколу засідання Федрезерва стало відомо, що частина учасників засідання висловилася за уповільнення темпу підвищення облікової ставки в ході посилення кредитно-грошової політики, а інша частина вважала, що коли ця ставка досягне високих значень, її не слід потім знижувати.

Агресивне підвищення ставки рефінансування може спричинити значне зниження темпів економічного зростання в США та світі, не виключають трейдери.

"Останні дані зі США можуть залишити двері відчиненими для агресивного посилення", - прокоментував агентству Ассошіейтед Прес аналітик Oanda Едвард Моя.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4333  0,03 0,09 40,3520  0,04 0,09
EUR 39,8637  0,05 0,12 41,1173  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,05 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес