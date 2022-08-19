Фондові біржі АТР 19 серпня переважно падають на невизначеності дій ФРС США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю вранці переважно знижуються, інвестори намагаються передбачити дії Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:02 мск індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,01%, до 3277,13 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,36% до 2228,38 пунктів; гонконгський Hang Seng Index зростає на 0,39%, до 19 848 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,51%, до 2496,08 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 7111,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,03%, до 289302,5 пунктів.

У п'ятницю індекси АТР переважно знижуються, поки інвестори намагаються передбачити такі дії ФРС США. Так, у середу з протоколу засідання Федрезерва стало відомо, що частина учасників засідання висловилася за уповільнення темпу підвищення облікової ставки в ході посилення кредитно-грошової політики, а інша частина вважала, що коли ця ставка досягне високих значень, її не слід потім знижувати.

Агресивне підвищення ставки рефінансування може спричинити значне зниження темпів економічного зростання в США та світі, не виключають трейдери.

"Останні дані зі США можуть залишити двері відчиненими для агресивного посилення", - прокоментував агентству Ассошіейтед Прес аналітик Oanda Едвард Моя.