Американські біржі 18 серпня закрилися в плюсі, Cisco Systems підскочила після прогнозу

Американські фондові індекси закрилися зростанням у четвер, оскільки оптимістичний прогноз продажів від Cisco Systems допоміг підняти сектор технологій, тоді як дані показали, що економіка залишається відносно сильною.

Інвестори все ще оцінювали опубліковані в середу протоколи липневого засідання Федеральної резервної системи, які вони спочатку розглядали як менш агресивну позицію центрального банку.

Але в протоколі не було чіткого натяку на темпи підвищення ставок, і було показано, що політики прихильні до підвищення ставок для стримування інфляції.

"Ми знаходимося в тій точці, коли люди намагаються судити про те, чи не придушать неминучі ще вищі відсоткові ставки зростання ринку", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

«Насправді є два табори: той, хто відчуває, що найгірше позаду, і продовжує купувати ці розпродажі, і табір, який віщує, що гірше ще попереду, і це свого роду ралі ведмежого ринку, що задкує».

Трейдери очікують, що у вересні вартість запозичень зросте на 50 базисних пунктів, а не на 75 базисних пунктів утретє.

Тим часом акції Cisco виросли на 5,8% і стали одними з найпозитивніших за трьома основними індексами після того, як пізно ввечері в середу вони представили оптимістичний прогноз продажів у першому кварталі, оскільки відновлення COVID-19 в Китаї послабило брак ланцюжка поставок.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 18,72 пунктів, або 0,06%, до 33 999,04 пунктів, S&P 500 додав 9,7 пунктів, або 0,23%, до 4 283,74 пунктів, а Nasdaq Composite додав 27,22 пунктів, або 0,21%, до 12 965,34 пунктів.

Обсяг на біржах США востаннє становив 9,43 млрд акцій, що на даний момент є найнижчим показником за рік.

Підтримуючи думку про те, що ФРС, можливо, слід бути яструбинішим, дані в четвер показали стійкий імпульс на економічному фронті США.

Щомісячний виробничий індекс Федеральної резервної системи Філадельфії зріс до 6,2 цього місяця з негативних 12,3 у липні, перевищивши всі 30 оцінок, проведених економістами Reuters.

Крім того, низка представників центрального банку США заявили в четвер, що ФРС необхідно продовжувати підвищувати вартість запозичень, щоб взяти під контроль високу інфляцію, хоча вони обговорювали, як швидко та як високо їх підняти.

Цього року ФРС збільшила базову процентну ставку на 225 базисних пунктів.

Тепер увага може переключитися на щорічний симпозіум ФРС у Джексон-Хоулі наприкінці наступного тижня.

Інші акції компаній, що швидко ростуть, включають Nvidia, акції яких зросли на 2,4%.

Серед акцій, що падають протягом дня, папери Kohl's Corp впали на 7,7% після того, як рітейлер знизив свої прогнози продажів і прибутку на весь рік. Акції Target Corp впали на 1,3%, додавши до втрат із середи, коли вона повідомила про більше, ніж очікувалося, падіння квартального прибутку на 90%.

Після жорсткого початку року з середини червня акції підскочили, частково через оптимістичні доходи.

За словами Меклера, у зв'язку з нещодавнім великим рухом і майже завершеними звітами про доходи за другий квартал ринок може перебувати «до певної міри в рівновазі».

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,36 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,18 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 62 нових максимуму та 63 нових мінімуму.