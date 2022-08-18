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Курс євро до долара падає на тлі даних щодо інфляції в єврозоні
15:49 18.08.2022 |
Курс євро до долара опускається після публікації даних щодо інфляції в єврозоні, ринки продовжують оцінювати дані протоколу Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 13:49 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 1,0166 долара з рівня минулого закриття в 1,018 долара, курс долара до ієни зростав до 135,25 єни з рівня попереднього закриття в 135,01 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,13% до 106,72 пункту.
Раніше статистичне агентство Євростат підтвердило оцінку щодо річної інфляції в єврозоні в липні на рівні 8,9%. Показник знову став рекордним, у червні інфляція становила 8,6%. Тільки за липень споживчі ціни в єврозоні, за остаточною оцінкою, збільшились на 0,1%, як і очікувалося.
Інвестори продовжують відігравати дані протоколу липневого засідання ФРС США, де регулятор наголосив на доцільності збереження ставки на високому рівні на тлі рекордної інфляції в країні. При цьому інша частина учасників засідання наголосила на можливості уповільнення темпів підвищення ставок у майбутньому.
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