Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільші майнери Bitcoin у США внаслідок недавнього обвалу криптовалют втратили понад $1 млрд і змушені продавати раніше накопичені активи

13:25 18.08.2022 |

Фінанси

 

Три компанії, що публічно торгуються, з видобутку біткойнів у США сукупно втратили понад $1 млрд за підсумками другого кварталу 2022 року. Це стало наслідком обвалу цін на криптовалюту.

Зокрема чисті збитки компанії Core Scientific Inc. становили $862 млн, Marathon Digital Holdings Inc. - $192 млн, Riot Blockchain Inc. - $366 млн. Інші великі майнери, такі як Bitfarms Ltd. та Greenidge Generation Holdings Inc. також були змушені зменшити свої активи після майже 60-відсоткового падіння ціни Bitcoin протягом кварталу.

У другому кварталі майнерам довелося відмовитися від політики зберігання біткойнів та продавати монети, оскільки вони були змушені виплачувати борги та покривати операційні витрати. Таку ж тактику поведінки їм доводиться використати й у третьому кварталі.

«Майнери, що публічно торгуються, як і раніше скидають свої активи в біткойнах з більшою швидкістю, ніж виробляють їх», - написав аналітик Arcane Crypto Джаранд Меллеруд. «У липні публічні майнери продали 6200 монет, що зробило липень другим за величиною місяцем продажів BTC у 2022 році».

За словами Меллеруда, найбільші публічні майнери продали у червні 14600 монет, а видобули лише 3900 монет. Добутих монет не вистачає задля забезпечення діяльності, тому доводиться продавати накопичені раніше активи. Core Scientific продала майже 80% своїх монет для покриття операційних витрат та фінансування розширення у червні. У тому ж місяці Bitfarms продала майже половину своїх активів, щоб виплатити кредит у розмірі $100 млн. Також майнерам доводиться брати нові кредити та продавати обладнання, щоб залишатися на плаву.

Збитки фіксують не лише майнери, а й криптобіржі. Так, минулого кварталу найбільша криптобіржа США Coinbase Global Inc. отримала чистий збиток у сумі $1,1 млрд, а MicroStrategy Inc. - $1 млрд.


Найбільші майнери Bitcoin у США внаслідок недавнього обвалу криптовалют втратили понад $1 млрд і змушені продавати раніше накопичені активи

 
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4333  0,03 0,09 40,3520  0,04 0,09
EUR 39,8637  0,05 0,12 41,1173  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,05 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес