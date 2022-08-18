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ФРС зобов'язав банки повідомляти про роботу з криптовалютою та надавати звітність
13:13 18.08.2022 |
Рада Федеральної резервної системи США опублікувала нову інформацію для банківських організацій, які хочуть працювати з криптовалютними активами.
Відповідно до неї, перед початком роботи з криптовалютою банки повинні повідомити Раду про свої наміри, оцінити, чи допустима з погляду закону діяльність, пов'язана з криптовалютою, та визначити, чи потрібно надавати будь-яку документацію наглядовим органам. Також будь-які банки, які вже реалізували криптовалютні ініціативи, повинні повідомити ФРС про свою участь у просторі цифрових активів.
Цей крок було зроблено лише через кілька днів після того, як кілька сенаторів звернулися до Управління валютного контролера США із закликом скасувати раніше випущене керівництво з криптовалюти.
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