ФРС зобов'язав банки повідомляти про роботу з криптовалютою та надавати звітність

Рада Федеральної резервної системи США опублікувала нову інформацію для банківських організацій, які хочуть працювати з криптовалютними активами.

Відповідно до неї, перед початком роботи з криптовалютою банки повинні повідомити Раду про свої наміри, оцінити, чи допустима з погляду закону діяльність, пов'язана з криптовалютою, та визначити, чи потрібно надавати будь-яку документацію наглядовим органам. Також будь-які банки, які вже реалізували криптовалютні ініціативи, повинні повідомити ФРС про свою участь у просторі цифрових активів.

Цей крок було зроблено лише через кілька днів після того, як кілька сенаторів звернулися до Управління валютного контролера США із закликом скасувати раніше випущене керівництво з криптовалюти.



