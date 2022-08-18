Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 17.08.2022

Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.

% річних



дата UONIA Примітка

18.07.2022 23.0000

19.07.2022 23.0000

20.07.2022 23.0000

21.07.2022 23.0000

22.07.2022 23.0000

25.07.2022 23.0000

26.07.2022 23.0000

27.07.2022 23.0000

28.07.2022 23.0000

29.07.2022 23.0000

01.08.2022 23.0000

02.08.2022 23.0000

03.08.2022 23.0000

04.08.2022 23.0000



05.08.2022 23.0000

08.08.2022 23.0000

09.08.2022 23.0000

10.08.2022 23.0000

11.08.2022 23.0000

12.08.2022 23.1922

15.08.2022 23.0000

16.08.2022 23.0000

17.08.2022 23.0000



Дані НБУ

Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 ).