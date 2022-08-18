Ціна золота символічно зростає на очікуваннях темпів посилення політики ФРС США

Ціна золота в четвер вранці трохи піднімається, тоді як інвестори намагаються передбачити темпи жорсткості монетарної політики в США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:22 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на символічні 1,35 долара, або на 0,08%, до 1778,15 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,5% - до 19,633 долара за унцію.

У четвер вранці увага інвесторів звернена на дані протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, проведеного 26-27 липня. У документі, опублікованому напередодні увечері, зазначено, що частина учасників вважає за доречне уповільнення темпу підвищення облікової ставки. При цьому інші учасники засідання вважають, що коли ставка досягне високих значень, її не слід потім знижувати.

Золото чутливе до монетарної політики, особливо у США, хоча б тому, що це відбивається на курсі долара, який впливає на вартість дорогоцінного металу.