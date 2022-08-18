Долар 18 серпня впевнено тримається на торгах в Азії

Американський долар тримається впевнено на торгах в Азії в четвер після виходу напередодні протоколів липневого засідання Федеральної резервної системи, які вказали на те, що процентні ставки в США залишатимуться високими довше, щоб уповільнити інфляцію.

Найбільше долар США зміцнився проти австралійського долара, який опинився під тиском слабкішого, ніж очікувалося, зростання заробітків в Австралії. У ході північноамериканської сесії австралійський долар впав на 1,2%, а на момент написання статті в четвер торгувався близько позначки 0,6930 долара США, що лише трохи вище однотижневого мінімуму 0,6912 і ковзної середньої за 50 днів 0,6923.

Новозеландський долар теж упав, втративши майже 1,0% після ривка, здійсненого після того, як Резервний банк Нової Зеландії підвищив відсоткові ставки і просигналізував про намір прискорити їхнє підвищення надалі.

На момент написання статті долар США торгувався з підвищенням проти єни та фунта та без змін проти євро.

"Загальна картина для долара США показує, що він знаходиться в сильному підвищувальному тренді, - зазначив аналітик City Index Метт Сімпсон, додавши, що в цьому тренді зараз намітився перепочинок. - Бики хотіли зробити крок назад і, гадаю, протоколи ФРС дали їм його привід". зробити".

На торгах у США пара долар/японська єна зросла на 0,6%, а у четвер трималася на рівні 134,90. Євро торгувався по 1,0184 доларів США. Індекс долара залишався на позначці 106,570.

Як показали опубліковані у середу протоколи засідання ФРС, керівники центробанку не бачили у липні значних доказів послаблення інфляційного тиску США. У протоколах зазначається, що згодом темп підвищення ставок буде сповільнений, проте про їх зниження в 2023 році (сценарій, який донедавна знаходив відображення в котируваннях ф'ючерсів на процентні ставки) не йдеться.

"Коли вони досягнуть достатньо обмежувального рівня (ставок), то на деякий час затримаються на ньому, - пише стратег-аналітик Rabobank Філіп Марєв в огляді для клієнтів. - Це очевидно контрастує з раннім розворотом (політики) ФРС, який ринки враховували в котируваннях".

Трейдери оцінюють приблизно в 36% ймовірність третього поспіль підвищення процентної ставки ФРС на 75 базисних пунктів на засіданні у вересні і очікують, що в березні ставка досягне піку на позначці близько 3,7%, де й залишатиметься кілька місяців.

Британський фунт також впав після виходу звіту з інфляції, який посилив побоювання інвесторів щодо можливої ​​рецесії. Згідно з офіційними даними, споживча інфляція у Великій Британії в липні склала 10,1%, що є найвищим рівнем з лютого 1982 року. Після короткочасного стрибка вгору фунт упав на 0,4% до 1,2050 долара США. У парі з євро фунт упав нижче ковзної середньої за 200 днів.