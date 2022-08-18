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АНАЛІТИКА

Основні фондові індекси АТР знижуються 18 серпня після публікації протоколу ФРС США

08:11 18.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер вранці знижуються після виходу протоколу Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:35 мск індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,48%, до 3276,62 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2234 пунктів, гонконгський Hang Seng Index - на 0,48%. до 19 802 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,47%, до 2504,68 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,3%, до 7106,3 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,82%, до 28982 пунктів.

У четвер вранці азіатські біржі знижуються, в той час як інвестори оцінюють протокол Федрезерва США, опублікований напередодні. Так, частина учасників засідання вважає, що в ході посилення грошово-кредитної політики в якийсь момент буде доцільно сповільнити темпи підвищення процентної ставки, при цьому інша частина вважає, що коли ставка досягне високих значень, її не слід знижувати - для боротьби з інфляцією.

Протокол ФРС посилив побоювання трейдерів про агресивне підвищення ставки, оскільки воно, у свою чергу, може спричинити значне зниження темпів економічного зростання.

"ФРС відзначає збільшення "перспектив подальшого посилення", навіть якщо темпи підвищення ставок сповільняться, тоді як інші інвестори вважають, що "надмірне посилення може гальмувати зростання", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).
 

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