Американський ринок 17 серпня закрився падінням, але індекси ненадовго скоротили втрати після протоколу ФРС

Фондові індекси США закрилися зниженням у середу, оскільки індекси волатильні після протоколу засідання Федеральної резервної системи в липні, що передбачає, що політики можуть бути менш агресивними, ніж було спрогнозовано раніше, коли вони підвищують процентні ставки у вересні.

Основні індекси різко скоротили свої втрати після публікації протоколів, причому індекс Доу-Джонса ненадовго став позитивним, перш ніж вони повернулися до нижчих рівнів.

Слабкі результати Target чинили тиск на ринок протягом більшої частини сесії, поряд із зростанням акцій мегакапіталізації, включаючи Amazon.com. Amazon.com упав на 1,9%

Протоколи ФРС показали, що політики мають намір підняти ставки настільки високо, наскільки це необхідно для контролю над інфляцією.

Цього року ФРС підняла базову процентну ставку на 225 пунктів до цільового діапазону від 2,25% до 2,50%. Після публікації протоколу торговці ф'ючерсами, прив'язаними до облікової ставки ФРС, вважали за можливе підвищення ставки на піввідсотка у вересні.

"Вони залишалися яструбиними, але вони також відчинили двері, можливо, для підвищення на піввідсотка у вересні, а не на 75", - сказав Пітер Кардильо, головний економіст з ринку Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 171,69 пунктів, або 0,5%, до 33 980,32 пунктів, S&P 500 - на 31,16 пунктів, або 0,72%, до 4 274,04 пунктів, а Nasdaq Composite - На 164,43 пункту, або 1,25%, до 12 938,12 пункту.

Акції Target впали на 2,7% після того, як рітейлер повідомив про падіння квартального прибутку на 90% і не виправдав порівнянних оцінок продажу. Роздрібний індекс S&P 500 знизився на 1,2%.

Ця новина пішла за оптимістичними результатами та прогнозами Walmart та Home Depot напередодні.

Після жорстокої першої половини року акції зросли з початку липня. Оптимістичні корпоративні звіти сприяли відновленню, тоді як інвестори останнім часом також були оптимістично налаштовані щодо того, що ФРС може домогтися м'якої посадки економіки.

Акції мережі товарів для дому Lowe's Cos Inc зросли на 0,6% після того, як компанія повідомила про квартальний прибуток, що перевищує очікування.

На початку дня дані показали, що роздрібний продаж у США в липні несподівано не змінився, оскільки падіння цін на бензин позначилося на надходженнях на заправних станціях, але споживчі витрати, схоже, зросли на початку третього кварталу.

Обсяг на біржах США становив 10,76 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,92 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що втрачали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 4,04 до 1; на Nasdaq співвідношення 3,04 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 57 нових мінімумів.