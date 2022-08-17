ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.08.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 17 серпня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|15.07.22
|1213653.31
|528605.95
|519648.02
|65519.54
|438.17
|27988.26
|71453.36
|18.07.22
|1213731.24
|528605.95
|519641.63
|65551.31
|438.17
|28040.80
|71453.37
|19.07.22
|1213867.00
|528605.95
|519622.52
|65640.70
|438.17
|28106.27
|71453.38
|20.07.22
|1214050.15
|528605.95
|519750.30
|65650.20
|438.17
|28152.13
|71453.40
|21.07.22
|1200774.74
|528605.95
|509640.99
|63194.48
|540.78
|2747.03
|71322.52
|22.07.22
|1238348.00
|543605.95
|526348.09
|65617.61
|540.78
|30875.37
|71360.21
|25.07.22
|1238319.88
|543605.95
|526155.37
|65702.09
|540.78
|30955.48
|71360.21
|26.07.22
|1238426.31
|543605.95
|526122.58
|65763.78
|540.78
|31033.00
|71360.22
|27.07.22
|1238231.52
|543605.95
|525820.08
|65851.37
|540.78
|31053.15
|71360.20
|28.07.22
|1248502.31
|556105.95
|526795.87
|64745.26
|439.92
|29348.42
|71066.90
|29.07.22
|1253960.85
|556105.95
|532045.50
|64734.15
|542.31
|29466.05
|71066.89
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|02.08.22
|1254231.44
|556105.95
|532064.17
|64842.85
|542.31
|29610.71
|71065.45
|03.08.22
|1254210.08
|556105.95
|531977.98
|64859.21
|542.31
|29659.18
|71065.45
|04.08.22
|1241555.11
|556105.95
|520781.66
|65379.83
|542.31
|29294.25
|69451.11
|05.08.22
|1241530.18
|556105.95
|520647.53
|65377.34
|542.31
|29405.94
|69451.11
|08.08.22
|1241664.31
|559569.95
|517210.09
|65445.55
|542.31
|29445.28
|69451.12
|09.08.22
|1241585.95
|559569.95
|517076.44
|65442.15
|542.31
|29507.97
|69447.12
|10.08.22
|1241640.55
|559569.95
|516940.81
|65545.32
|542.31
|29595.03
|69447.12
|11.08.22
|1241263.00
|559569.95
|515870.64
|65673.23
|542.31
|29731.74
|69875.13
|12.08.22
|1241451.92
|559569.95
|515861.65
|65669.67
|542.31
|29858.19
|69950.14
|15.08.22
|1241349.67
|559569.95
|515589.02
|65705.89
|542.31
|29892.36
|70050.14
|16.08.22
|1241146.46
|559569.95
|515321.76
|65728.93
|542.31
|29933.39
|70050.12
|17.08.22
|1240984.80
|559569.95
|514468.26
|66234.19
|542.31
|29979.25
|70190.83
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