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Вартість золота 17 серпня слабо зростає у рамках корекції
10:44 17.08.2022 |
Ціна на золото в середу слабо зростає в рамках корекції після зниження протягом останніх двох днів, випливає з даних торгів та коментарів експертів.
Станом на 10:12 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 1,15 долара, або на 0,06%, до 1790,85 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,15% - до 20,115 долара за унцію. При цьому останні два дні золото дешевшало - його ціна доходила до 1785 доларів за унцію.
Здешевлення золота пояснюється тим, що інвестори очікують на подальші кроки Федеральної резервної системи (ФРС) США. Так, у середу очікується публікація протоколу липневого засідання регулятора, яке може містити підказки щодо наступних кроків американського центробанку. Рішення Федрезерва впливають на курс долара, до якого, у свою чергу, чутливе золото.
"Той факт, що ціни на золото тримаються так добре, порівняно з темпами жорсткості монетарної політики, свідчить про те, що якщо і станеться ще один рух вниз, то він буде в основному обумовлений скороченням балансу ФРС", - сказав агентству Блумберг головний ринковий стратег FS Chiron Capital Allocation Fund Троє Гайєскі (Troy Gayeski). Експерт також додав, що стійкість золота цього року була "вражаючою".
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