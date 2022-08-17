Вартість золота 17 серпня слабо зростає у рамках корекції

Ціна на золото в середу слабо зростає в рамках корекції після зниження протягом останніх двох днів, випливає з даних торгів та коментарів експертів.

Станом на 10:12 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 1,15 долара, або на 0,06%, до 1790,85 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,15% - до 20,115 долара за унцію. При цьому останні два дні золото дешевшало - його ціна доходила до 1785 доларів за унцію.

Здешевлення золота пояснюється тим, що інвестори очікують на подальші кроки Федеральної резервної системи (ФРС) США. Так, у середу очікується публікація протоколу липневого засідання регулятора, яке може містити підказки щодо наступних кроків американського центробанку. Рішення Федрезерва впливають на курс долара, до якого, у свою чергу, чутливе золото.

"Той факт, що ціни на золото тримаються так добре, порівняно з темпами жорсткості монетарної політики, свідчить про те, що якщо і станеться ще один рух вниз, то він буде в основному обумовлений скороченням балансу ФРС", - сказав агентству Блумберг головний ринковий стратег FS Chiron Capital Allocation Fund Троє Гайєскі (Troy Gayeski). Експерт також додав, що стійкість золота цього року була "вражаючою".