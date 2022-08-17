Долар дешевшає 17 серпня, ринок чекає на публікацію протоколу липневого засідання ФРС

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу, ринок чекає на публікацію протоколу липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Пара євро/долар, за даними на 8:40 EET, торгується на рівні $1,0179 порівняно з $1,0174 на закриття попередньої сесії.

Вартість американської валюти в парі з ієною складає 134,1 єни проти 134,23 єни за підсумками торгів у понеділок. Фунт подорожчав до $1,2118 із $1,2098 напередодні.

ФРС опублікує протокол засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), яке відбулося 26-27 липня, у середу о 21:00 EET.

Голова Федрезерва Джером Пауелл заявив у ході прес-конференції за підсумками липневого засідання, що американський ЦБ може уповільнити темпи підвищення базової процентної ставки, і протокол може дати такий самий сигнал, вважає аналітик з валютного ринку MUFG Bank Софія Нг, думку якої наводить Dow Jones. Це затвердить учасників ринку на думці, що у вересні ФРС підніме ставку менше, ніж на 75 базисних пунктів, зазначає експерт.

За підсумками торгів у вівторок долар подешевшав на 0,14% у парі з євро та на 0,37% до фунта, зміцнившись при цьому на 0,68% у парі з ієною.