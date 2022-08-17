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АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР здебільшого зростають 17 серпня на очікуваннях зростання економіки Китаю

08:18 17.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу переважно зростають, інвестори очікують зростання економіки Китаю, свідчать дані торгів.

Станом на 7.51 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,28%, до 3287,02 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2237,02 пункту, гонконгський Hang Seng до 20 028 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,77%, до 2515,36 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,19%, до 7118,7 пунктів, японський Nikkei 225 зростає на 1,05%, до 29178 пунктів.

У середу на азіатських фондових ринках спостерігається переважно позитивна динаміка, ринки перебувають в очікуванні зростання економіки Китаю, незважаючи на нескінченні ковидні обмеження, очікуючи від китайського уряду якихось заходів щодо ослабленого сектора нерухомості.

Крім того, такі ж очікування від економіки США, на основі корпоративної звітності.

"Очікування економічного зростання в Китаї та США, ймовірно, залишаться ключовими для оцінки побоювань рецесії. Китайська політика "нульової" захворюваності на коронавірус - як і раніше, важливий фактор, що стримує глобальне зростання", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик Activ Trades Андерсон Алвіш (Ander ).
 

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