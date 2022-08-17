Dow та S&P 500 зросли 16 серпня на тлі оптимістичних результатів Walmart, а інші компанії вселяють оптимізм.

Dow і S&P 500 виросли у вівторок, оскільки сильніші, ніж очікувалося, результати та прогнози Walmart і Home Depot зміцнили думку про здоровий споживчий попит, тоді як акції технологічних компаній знизилися і чинили тиск на Nasdaq.

Сектор споживчих товарів та товарів першої необхідності S&P 500 дав найбільше зростання еталонного індексу, тоді як роздрібний індекс S&P 500 зріс на 1,9%.

S&P 500 також був близьким до того, щоб пробити свою 200-денну ковзну середню, ключовий технічний рівень. Базовий індекс не закривався вище за цей рівень з початку квітня.

Акції Walmart Inc підскочили на 5,1% після того, як рітейлер прогнозував менше падіння річного прибутку, ніж прогнозувалося раніше, тоді як акції Home Depot Inc (NYSE:HD) зросли на 4,1% після того, як перевершили оцінки квартальних. продажів.

У той же час прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла, що чинило тиск на технологічні та інші акції, що швидко зростають. Акції Microsoft Corp у вівторок упали на 0,3% після нещодавнього зростання.

Після важкої першої половини року S&P 500 зріс майже на 14% з початку липня, чому частково сприяли вищі, ніж очікувалося, прибутки від корпоративної Америки.

Інвестори також останнім часом з оптимізмом дивляться на те, що Федеральна резервна система може досягти м'якої посадки для економіки, оскільки вона посилює політику і підвищує процентні ставки, щоб знизити інфляцію, яка була високою за останні десятиліття.

«Коли ви переходите від ведмежого ринку до бичачого ринку, особливо коли ФРС підвищує ставки та є побоювання щодо споживачів, ви дійсно хочете, щоб споживча поведінка підкріплювалася ентузіазмом. І сьогоднішній рух є позитивним для ринку», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Walmart у липні знизив прогноз прибутку на тлі зростання цін на продукти харчування та паливо.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 239,57 пунктів, або 0,71%, до 34 152,01 пунктів, S&P 500 додав 8,06 пунктів, або 0,19%, до 4305,2 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 25,50 пунктів, або 0,19%, до 13 102,55 пунктів.

Очікується, що з урахуванням результатів більшості компаній S&P 500, прибуток у другому кварталі зросте на 9,7% порівняно з минулим роком порівняно з 5,6%, оціненими 1 липня, згідно з даними IBES від Refinitiv.

Акції Target Corp, що опублікувала квартальні результати вранці в середу, закрилися зростанням на 4,6%.

Тим не менш, інвестори з нетерпінням чекатимуть даних із роздрібних продажів у США за липень, які також мають бути опубліковані у середу. Також у середу ФРС опублікує протокол свого липневого засідання з питань політики.

Настрої інвесторів, як і раніше, ведмежі, але вже не «апокаліптичні», згідно з щомісячним опитуванням керуючих глобальними фондами, проведеному BofA у серпні.

Обсяг на біржах США становив 10,92 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,96 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,22 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,21 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 8 нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми та 40 нових мінімумів.