Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів

Відтік коштів у криптовалютні інвестиційні продукти за період з 6 по 12 серпня становив $17 млн. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.

«Важко визначити, чи це є значною зміною настроїв. [...] Відтік супроводжувався низьким обсягом торгів та відновленням цін. Це може відбивати незначну хвилю фіксації прибутку», - зазначили фахівці.

У традиційних біткоін-фондах спостерігався відтік у розмірі $20,9 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти з першою криптовалютою, зафіксовано приплив клієнтських коштів ($2,6 млн).

Надходження до продуктів на базі Ethereum ($0,1 млн) через сім тижнів фактично зупинилися. У інструменти на базі інших альткоїнів інвестори за тиждень сумарно вклали $3,9 млн.



