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АНАЛІТИКА

Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів

17:33 16.08.2022 |

Фінанси

 

Відтік коштів у криптовалютні інвестиційні продукти за період з 6 по 12 серпня становив $17 млн. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.

«Важко визначити, чи це є значною зміною настроїв. [...] Відтік супроводжувався низьким обсягом торгів та відновленням цін. Це може відбивати незначну хвилю фіксації прибутку», - зазначили фахівці.

Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів

 

У традиційних біткоін-фондах спостерігався відтік у розмірі $20,9 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти з першою криптовалютою, зафіксовано приплив клієнтських коштів ($2,6 млн).

Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів

 

Надходження до продуктів на базі Ethereum ($0,1 млн) через сім тижнів фактично зупинилися. У інструменти на базі інших альткоїнів інвестори за тиждень сумарно вклали $3,9 млн.


Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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