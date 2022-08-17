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Аналітики зафіксували перший відтік із криптофондів за останні сім тижнів
17:33 16.08.2022 |
Відтік коштів у криптовалютні інвестиційні продукти за період з 6 по 12 серпня становив $17 млн. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.
«Важко визначити, чи це є значною зміною настроїв. [...] Відтік супроводжувався низьким обсягом торгів та відновленням цін. Це може відбивати незначну хвилю фіксації прибутку», - зазначили фахівці.
У традиційних біткоін-фондах спостерігався відтік у розмірі $20,9 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти з першою криптовалютою, зафіксовано приплив клієнтських коштів ($2,6 млн).
Надходження до продуктів на базі Ethereum ($0,1 млн) через сім тижнів фактично зупинилися. У інструменти на базі інших альткоїнів інвестори за тиждень сумарно вклали $3,9 млн.
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