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Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.
Як свідчать дані Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.
Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.
Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн - від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року
|
Номер розміщення
|
131
|
132
|
133
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000225940
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226195
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000226260
Військові облігації
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
16.08.2022
|
16.08.2022
|
16.08.2022
|
Дата оплати за придбані облігації
|
17.08.2022
|
17.08.2022
|
17.08.2022
|
Дати сплати відсотків
|
-
|
-
|
28.09.2022
29.03.2023
27.09.2023
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
-
|
80,00
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
10,00%
|
11,00%
|
16,00%
|
Термін обігу (дн.)
|
147
|
322
|
406
|
Дата погашення
|
11.01.2023
|
05.07.2023
|
27.09.2023
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
35 006 000
|
1 187 009 000
|
30 160 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
35 006 000
|
6 909 000
|
30 160 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
6 344 976 000
|
2 256 127 000
|
6 488 434 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
15
|
12
|
21
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
15
|
10
|
21
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
20,00%
|
16,00%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
12,00%
|
14,00%
|
16,00%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
33 392 223,40
|
6 149 493,63
|
31 999 458,40
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 71 541 175,43 грн.
|
|
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