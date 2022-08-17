Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.

Як свідчать дані Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.

Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн - від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року

Номер розміщення 131 132 133 Код облігації Дорозміщення UA4000225940 Військові облігації Дорозміщення UA4000226195 Військові облігації Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій (шт.) - - - Дата розміщення 16.08.2022 16.08.2022 16.08.2022 Дата оплати за придбані облігації 17.08.2022 17.08.2022 17.08.2022 Дати сплати відсотків - - 28.09.2022 29.03.2023 27.09.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію - - 80,00 Номінальний рівень дохідності (%) 10,00% 11,00% 16,00% Термін обігу (дн.) 147 322 406 Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023 27.09.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 35 006 000 1 187 009 000 30 160 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 35 006 000 6 909 000 30 160 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 344 976 000 2 256 127 000 6 488 434 000 Кількість виставлених заявок (шт.) 15 12 21 Кількість задоволених заявок (шт.) 15 10 21 Максимальний рівень дохідності (%) 12,00% 20,00% 16,00% Мінімальний рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Встановлений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Середньозважений рівень дохідності (%) 12,00% 14,00% 16,00% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 33 392 223,40 6 149 493,63 31 999 458,40

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 71 541 175,43 грн.