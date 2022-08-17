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Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

16:55 16.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.

Як свідчать дані Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.

Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн - від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року

Номер розміщення

131

132

133

Код облігації

Дорозміщення

UA4000225940

Військові облігації

Дорозміщення

UA4000226195

Військові облігації

Дорозміщення

UA4000226260

Військові облігації

Номінальна вартість

1 000

1 000

1 000

Кількість виставлених облігацій (шт.)

-

-

-

Дата розміщення

16.08.2022

16.08.2022

16.08.2022

Дата оплати за придбані облігації

17.08.2022

17.08.2022

17.08.2022

Дати сплати відсотків

-

-

28.09.2022

29.03.2023

27.09.2023

Розмір купонного платежу на одну облігацію

-

-

80,00

Номінальний рівень дохідності (%)

10,00%

11,00%

16,00%

Термін обігу (дн.)

147

322

406

Дата погашення

11.01.2023

05.07.2023

27.09.2023

Обсяг поданих заявок

(за номінальною вартістю)

35 006 000

1 187 009 000

30 160 000

Обсяг задоволених заявок

(за номінальною вартістю)

35 006 000

6 909 000

30 160 000

Загальний обсяг випуску

(за номінальною вартістю)

6 344 976 000

2 256 127 000

6 488 434 000

Кількість виставлених заявок (шт.)

15

12

21

Кількість задоволених заявок (шт.)

15

10

21

Максимальний рівень дохідності (%)

12,00%

20,00%

16,00%

Мінімальний рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Встановлений рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Середньозважений рівень дохідності (%)

12,00%

14,00%

16,00%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

33 392 223,40

6 149 493,63

31 999 458,40

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 71 541 175,43 грн.

 

 
 

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