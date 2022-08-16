Курс євро 16 серпня падає до долара на слабкій макростатистиці з Німеччини

Курс євро до долара у вівторок вдень знижується, інвестори звертають увагу на слабку статистику щодо Німеччини, свідчать дані торгів.

Станом на 13.31 EET курс євро до долара знижувався до 1,0131 долара з рівня минулого закриття 1,016 долара; курс долара до єни зростав до 134,15 єни з 133,32 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,25%, до 106,81 пункту.

Ринки оцінюють опубліковану раніше у вівторок макростатистику щодо єврозони, зокрема щодо Німеччини. Так, довіра інвесторів до економіки Німеччини в серпні досягла мінімуму з 2008 року, опустившись до мінус 55,3 пунктів з мінус 53,8 пунктів у липні. Аналітики очікували, що показник залишиться на позначці попереднього місяця.

Водночас дефіцит зовнішньоторговельного балансу єврозони у червні скоротився до 24,6 мільярда євро з 26,3 мільярда у травні. Експерти припускали дефіцит на рівні 20 мільярдів євро.

Пізніше під час торгів також очікується статистика зі США. Так, стануть відомі дані щодо кількості новобудов у країні та дані щодо промислового виробництва в липні. Аналітики вважають, що кількість нових будинків у США, будівництво яких було розпочато у липні, скоротилося до 1,54 мільйона з 1,559 мільйона у червні, а обсяг промислового виробництва у США у липні зріс на 0,3% до червня.