Банки у ІІ кв. скоротили гривневий кредитний портфель населення, наростили портфель бізнесу - огляд НБУ

Українські банки у січні-липні 2022 року скоротили гривневий кредитний портфель населення, проте наростили портфель бізнесу, свідчить огляд банківського сектора, оприлюднений на сайті Національного банку України (НБУ) у вівторок.

Згідно з ним, за другий квартал обсяг чистих корпоративних гривневих кредитів зріс на 5,3% (переважно за рахунок держбанків, які наростили 30% за квартал), а у валюті знизився на 7,2%.

Зазначається, що чистий роздрібний кредитний портфель скоротився на 11,1% за рахунок скорочення обсягів кредитування та зростання резервів.

За інформацією НБУ, частка NPL за квартал зросла на 2,6 п.п. - до 29,7%, насамперед за рахунок зростання частки корпоративних непрацюючих кредитів - на 3,7 п.п.

Зазначається, що вартість тримісячних вкладів населення у гривні зросла на 0,7 п. п. до 8,1% річних, тож спред між тримісячними та 12-місячними депозитами різко скоротився - з 1,4 п. п. до 0,4 п. п.

За даними регулятора, у другому кварталі банки збільшили відрахування до резервів під очікувані ризики, що спричинило збитки сектора у другому кварталі у розмірі 4,5 млрд грн.

НБУ прогнозує, що втрати від реалізації кредитного ризику зростатимуть і надалі.

Регулятор розраховує, що банки своєчасно оцінюватимуть кредитні збитки, за можливості проводитимуть виважені реструктуризації, повною мірою відображатимуть вплив негативних подій на якість активів.

