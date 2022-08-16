Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пітер Шіфф знову передбачив падіння біткоїну до $10 000

12:04 16.08.2022 |

Фінанси

 

Біткоїн навряд чи досягне нових максимумів, а скоріше продовжить падіння до $10 000 і нижче. Про це президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф заявив в інтерв'ю Kitco News.

За його словами, поточне зростання криптовалютного ринку, включаючи 70% подорожчання Ethereum з початку липня, не є стійким. Він назвав його "ралі лохів".

«Ринок падатиме. Думаю, люди повинні скористатися ралі, яке є зараз, і піти. Багато хто має прибуток у цих токенах. Хтось купував біткоїн чотири, п'ять, шість років тому і він у хорошому плюсі. Те саме з Ethereum. Люди мають піти, бо інакше ринок забере цей прибуток», - вважає прихильник золота.

Шифф підтвердив свою думку, що крипторинок знаходиться в бульбашці, незважаючи на падіння ціни біткоїну приблизно на 65% від максимумів. Виграють ті, хто встигне з нього вийти, наголосив інвестор.

За його словами, падіння ринку цього року стало наслідком реалізації масштабної схеми Pump&Dump.

«Були знаменитості, як спортсмени чи актори, які підписалися на просування тієї чи іншої монети своїм передплатникам у Instagram, наприклад. Це було масивне накачування, але люди його не помічають», - заявив він.


Пітер Шіфф знову передбачив падіння біткоїну до $10 000

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2817
  0,3126
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2183  0,12 0,30 40,1213  0,10 0,26
EUR 39,6437  0,13 0,32 40,8863  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес