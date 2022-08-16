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Пітер Шіфф знову передбачив падіння біткоїну до $10 000
12:04 16.08.2022 |
Біткоїн навряд чи досягне нових максимумів, а скоріше продовжить падіння до $10 000 і нижче. Про це президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф заявив в інтерв'ю Kitco News.
За його словами, поточне зростання криптовалютного ринку, включаючи 70% подорожчання Ethereum з початку липня, не є стійким. Він назвав його "ралі лохів".
«Ринок падатиме. Думаю, люди повинні скористатися ралі, яке є зараз, і піти. Багато хто має прибуток у цих токенах. Хтось купував біткоїн чотири, п'ять, шість років тому і він у хорошому плюсі. Те саме з Ethereum. Люди мають піти, бо інакше ринок забере цей прибуток», - вважає прихильник золота.
Шифф підтвердив свою думку, що крипторинок знаходиться в бульбашці, незважаючи на падіння ціни біткоїну приблизно на 65% від максимумів. Виграють ті, хто встигне з нього вийти, наголосив інвестор.
За його словами, падіння ринку цього року стало наслідком реалізації масштабної схеми Pump&Dump.
«Були знаменитості, як спортсмени чи актори, які підписалися на просування тієї чи іншої монети своїм передплатникам у Instagram, наприклад. Це було масивне накачування, але люди його не помічають», - заявив він.
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